В Ростове-на-Дону появится дублер улицы Левобережной
В Ростове появится дублер улицы Левобережной. Строительство магистральных дорог власти запланировали от улиц Пойменной и Бориса Слюсаря.
Благодаря увеличению полосности улицы Левобережной до четырех, станет возможным разделение транспортно потока, который движется в разных направлениях.
Таким образом, рассмотрят вопрос создания автодороги эстакадного типа. Благодаря нововведению работы по переустройству коммуникаций и выкупу земельных участков минимизируют.