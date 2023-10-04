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В Ростове-на-Дону появится дублер улицы Левобережной

В Ростове-на-Дону появится дублер улицы Левобережной
В Ростове появится дублер улицы Левобережной. Строительство магистральных дорог власти запланировали от улиц Пойменной и Бориса Слюсаря.

Благодаря увеличению полосности улицы Левобережной до четырех, станет возможным разделение транспортно потока, который движется в разных направлениях.

Таким образом, рассмотрят вопрос создания автодороги эстакадного типа. Благодаря нововведению работы по переустройству коммуникаций и выкупу земельных участков минимизируют.
Фото: Яндекс.Карты
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