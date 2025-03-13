В Ростове завершили ямочный ремонт на улице 4-й Кольцевой

— Подрядная организация завершила работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий, — сообщили в городской администрации.

Фото: Ростов ру

В Ростове отремонтировали автодорогу на улице 4-й Кольцевой. Об этом сообщили в городской администрации 13 марта.Ранее Donday писал о возмущении жителей из-за многолетних проблем с дорожным покрытием. Дорожные службы ежегодно проводили работы по замене асфальта, но это не решало проблему.Из-за плохого состояния дороги многие автомобилисты часто обращались в автосервисы. Один из местных жителей рассказал, что после очередного наезда на яму ему пришлось заплатить более 20 тысяч рублей за ремонт автомобиля.На следующий день после публикации новости о проблеме ямы на 4-й Кольцевой были устранены.