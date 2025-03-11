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В Ростове замдиректора фирмы осудили за взятку руководству «Ростгорсвета»

В Ростове замдиректора фирмы осудили за взятку руководству «Ростгорсвета»
В Ростове суд вынес приговор замдиректора компании «Таймер» Руслану Колесникову. Его признали виновным в даче взятки руководству «Ростгорсвета».

По данным следствия, компания «Таймер» заключила договор с «Ростгорсветом» на установку волоконно-оптической линии связи на городских столбах. Однако в ходе работ были выявлены нарушения. Чтобы избежать негативных последствий, Колесников передал Мирзояну взятку в размере 200 тысяч рублей.

В ноябре 2023 года Ашот Мирзоян был признан виновным в получении взятки и приговорён к семи годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также к штрафу в размере четырёх миллионов рублей.

Ленинский районный суд Ростова осудил Колесникова за дачу взятки, назначив ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 400 тысяч рублей. Однако в феврале 2025 года Ростовский областной суд частично пересмотрел приговор, исключив штраф.

Приговор успел вступить в законную силу.
Фото: Ростов ру
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