В Каменске-Шахтинском за слив фекалий в реку наказали городскую больницу

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Городская больница в Каменске-Шахтинском была оштрафована за сброс сточных вод в реку. Информацию о сливе сточных вод подтвердили в Министерстве природных ресурсов и экологии 1 апреля.Ранее местные жители обратились к муниципальным властям с жалобой на сброс сточных вод в реку Северский Донец. На место прибыли сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии. Специалисты установили, что стоки сбрасывались с территории насосной станции ГБУ РО "Центральная больница" в Каменске-Шахтинском. Оказалось, что все отходы, фекалии и прочий мусор стекали прямо в реку. В водоем могли попадать как опасные медицинские отходы, так и канализационные стоки.За нарушение "Правил благоустройства территории муниципального образования "Город Каменск-Шахтинский"" руководство ГБУ РО "Центральная больница" было привлечено к административной ответственности.Кроме того, руководство больницы должно устранить все последствия сброса фекалий в реку.