В Ростове задержали координатора местного штаба Навального



Фото: srostova.ru



В Ростове у здания суда Октябрьского района задержали координатора штаба Алексея Навального.



Ксения Середкина пришла к суду Октябрьского района 9 августа, чтобы поддержать одного из сотрудников штаба - Владислава Кульчицкого, которого доставили туда несколькими часами ранее. По словам представителей штаба, у суда её остановили полицейские и попросили пройти с ними в отделение.

- Правоохранители отказались представиться и разъяснить причину задержания, а также отобрали у Ксении паспорт, - сообщили в штабе.



В организации отметили, что по закону Ксения не может быть задержана более чем на три часа, так как она является мамой малолетнего ребёнка.



Известно, что ранее задержанный сотрудник штаба Навального Владислав Кульчицкий обвиняется в мелком хулиганстве и неповиновении требованиям сотрудника полиции. Его коллеги заявляют, что причиной арестов стал планирующийся в Ростове пикет.