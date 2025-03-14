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В Ростове заделают огромную дыру в кирпичном заборе в Нахичевани

В Ростове заделают огромную дыру в кирпичном заборе в Нахичевани
В Ростове заделают многолетнюю дыру на улице Сарьяна, 2/9. Об этом сообщили в администрации города.

Проблема существовала давно и вызывала беспокойство у жителей Нахичевани. Кирпичный забор примыкает к жилому дому и детскому саду, и его состояние ухудшается. Из-за этого есть риск обрушения, что может привести к травмам.

Специалисты МКУ «УЖКХ» уже осмотрели аварийную перегородку. По итогам осмотра решили демонтировать аварийную часть забора и заменить её профлистом. Работы будут выполнены ООО «Линия обслуживания».
Фото: соцсети
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