В Ростове обваливается кирпичный забор в районе Нахичевани

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В Ростове разрушается кирпичное ограждение в районе Нахичевани. Об этом сообщили жители города в социальных сетях 13 марта.Забор расположен на улице Сарьяна и граничит с домом № 4/20. Одна его часть вплотную примыкает к жилому зданию, а другая — к ограде детского сада.Стоит отметить, что жители неоднократно жаловались на состояние забора. Однако с течением времени дыра становится всё больше. Создаётся впечатление, что в неё попали артиллерийские снаряды.Размер «пробоины» можно сравнить с габаритами взрослого человека. Жители Пролетарского района опасаются, что забор может обрушиться и причинить вред прохожим.