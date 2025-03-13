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В Ростове обваливается кирпичный забор в районе Нахичевани

В Ростове обваливается кирпичный забор в районе Нахичевани
В Ростове разрушается кирпичное ограждение в районе Нахичевани. Об этом сообщили жители города в социальных сетях 13 марта.

Забор расположен на улице Сарьяна и граничит с домом № 4/20. Одна его часть вплотную примыкает к жилому зданию, а другая — к ограде детского сада.

Стоит отметить, что жители неоднократно жаловались на состояние забора. Однако с течением времени дыра становится всё больше. Создаётся впечатление, что в неё попали артиллерийские снаряды.

Размер «пробоины» можно сравнить с габаритами взрослого человека. Жители Пролетарского района опасаются, что забор может обрушиться и причинить вред прохожим.
Фото: соцсети
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