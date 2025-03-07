В Ростове часть жителей Нахичевани останется без воды на сутки
В Ростове-на-Дону будет отключено водоснабжение в некоторых районах Нахичевани. Об этом предупредил жителей «Ростовводоканал».
Воды не будет с 11 марта с 8:30 до 12 марта 8:00.
Без воды останутся жители, чьи дома находятся в границах улиц: 14-я Линия — Ченцова — 24-я Линия — Налбалдяна. Кроме того, водоснабжение будет прекращено в котельной Онкологического центра и медицинском центре «Фабрика здоровья».
Причина отключения — переподключение вновь проложенного участка водопровода по улице Ченцова.