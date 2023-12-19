Фото: Ростов ру

В Ростове-на-Дону у жителей Нахичевани сутки не будет воды. Отключение произойдет с утра 21 декабря.С 08:00 без воды останутся жилые и офисные здания, которые расположены в границах: улица Мурлычева - улица 20-я Линия - улица Советской - улица 8-я Линия. Воду дадут не раньше 08:00 следующего дня.Как сообщили в водоканале Ростова, причиной отключения стали работы на улице 12-я Линия.Ростовчанам стоит на это время сформировать запасы воды. Они будут необходимы для приготовления еды, мытья посуды и личной гигиены.