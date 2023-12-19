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В Ростове-на-Дону у жителей Нахичевани сутки не будет воды

В Ростове-на-Дону у жителей Нахичевани сутки не будет воды
В Ростове-на-Дону у жителей Нахичевани сутки не будет воды. Отключение произойдет с утра 21 декабря.

С 08:00 без воды останутся жилые и офисные здания, которые расположены в границах: улица Мурлычева - улица 20-я Линия - улица Советской - улица 8-я Линия. Воду дадут не раньше 08:00 следующего дня.

Как сообщили в водоканале Ростова, причиной отключения стали работы на улице 12-я Линия.

Ростовчанам стоит на это время сформировать запасы воды. Они будут необходимы для приготовления еды, мытья посуды и личной гигиены.
Фото: Ростов ру
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