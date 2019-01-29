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В Ростове забил коммунальный фонтан высотой несколько метров

В Ростове забил коммунальный фонтан высотой несколько метров

На улице Казахской в Ростове забил коммунальный фонтан. Струи воды достигали в высоту нескольких метров.

Коммунальная авария случилась в Первомайском районе города 31 января на улице Казахской. Её причиной стал порыв трубопровода в районе дома № 88. В результате потоками воды залило проезжую часть.

В пресс-службе водоканала пояснили, что оказался поврежден трубопровод диаметром 300 миллиметров. Порыв устранила аварийная бригада. На время работ воду в соседних домах не отключали.

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