В Ростове забил коммунальный фонтан высотой несколько метров





На улице Казахской в Ростове забил коммунальный фонтан. Струи воды достигали в высоту нескольких метров.



Коммунальная авария случилась в Первомайском районе города 31 января на улице Казахской. Её причиной стал порыв трубопровода в районе дома № 88. В результате потоками воды залило проезжую часть.



В пресс-службе водоканала пояснили, что оказался поврежден трубопровод диаметром 300 миллиметров. Порыв устранила аварийная бригада. На время работ воду в соседних домах не отключали.



