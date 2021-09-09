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В Ростове за сутки зарегистрировали 193 новых заболевших коронавирусом

В Ростове за сутки зарегистрировали 193 новых заболевших коронавирусом
За сутки в Ростовской области медики выявили 474 новых инфицированных коронавирусом. Новые случаи заражения зафиксировали в 54 городах и муниципалитетах Дона. Такие данные на 11 сентября приводит региональное правительство.

На первом месте как всегда Ростов. За сутки в донской столице опасный вирус выявили у 193 человек. С первого дня пандемии Ростов занимает лидирующую строчку по числу заболевших за сутки. На второе место поднялся Таганрог и 10 зараженных. Столько же в Аксайском районе. Меньше всего выявили в Дубовском и Куйбышевском районах. Там коронавирусом заболели только по одному человеку.

Растет и число жертв инфекции. За сутки от коронавируса скончались 27 человек, самому младшему из которых всего 22 года. Общее число умерших достигло более шести тысяч человек.
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