В Ростове за сутки зарегистрировали 193 новых заболевших коронавирусом

За сутки в Ростовской области медики выявили 474 новых инфицированных коронавирусом. Новые случаи заражения зафиксировали в 54 городах и муниципалитетах Дона. Такие данные на 11 сентября приводит региональное правительство.На первом месте как всегда Ростов. За сутки в донской столице опасный вирус выявили у 193 человек. С первого дня пандемии Ростов занимает лидирующую строчку по числу заболевших за сутки. На второе место поднялся Таганрог и 10 зараженных. Столько же в Аксайском районе. Меньше всего выявили в Дубовском и Куйбышевском районах. Там коронавирусом заболели только по одному человеку.Растет и число жертв инфекции. За сутки от коронавируса скончались 27 человек, самому младшему из которых всего 22 года. Общее число умерших достигло более шести тысяч человек.