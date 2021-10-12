В Таганроге и Волгодонске выявили рекордное число случаев заражения COVID-19

В Таганроге и Волгодонске медики выявили рекордное количество случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. За минувшие сутки в этих городах заболели по 20 человек. Бессменным лидером по ежедневному приросту пациентов с коронавирусом остается донская столица. Там диагноз подтвердился у 190 человек.Вспышки заражения COVID-19 также зафиксировали в Шахтах (18 человек). В Новочеркасске и Новошахтинске положительные результаты ПЦР-тестов получили по 16 человек, в Каменске-Шахтинском и Азове - по 12. На территории Зверево, Гуково и Донецка заболели по девять жителей. В Батайске и Сальском районе - по восемь.В Аксайском, Красносулинском, Зерноградском, Октябрьском, Мясниковском и Орловском районах пациентами с коронавирусом стали по семь человек. В Азовском, Миллеровском, Шолоховском, Морозовском, Зимовниковском, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Волгодонском и Семикаракорском - по шесть.В числе новых инфицированных оказались по пять жителей Цимлянского, Родионово-Несветайского, Веселовского, Тацинского, Песчанокопского, Заветинского, Обливского и Чертковского районов. Столько же зараженных появились в Константиновском, Тарасовском, Мартыновском, Каменском, Егорлыкском, Кагальницком, Константиновском и Пролетарском.По четыре человека подхватили инфекцию в Милютинском, Целинском, Багаевском, Верхнедонском районах. В Кашарском, Белокалитвинском и Ремонтненском - по три. В Боковском, Куйбышевском, Усть-Донецком и Дубовском районах положительные результаты тестов на коронавирус получили по два человека. В Советском заболел один.Общее число пациентов с COVID-19 за период пандемии увеличилось на 552 человека и достигло 145 932. Из них 7 209 не смогли побороть вирус. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.