В Ростове за сутки коронавирусом заразились 173 жителя

В Ростовской области за минувшие сутки зарегистрировали 310 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как стало известно, все инфицированные являются жителями 28 городов и районов Дона. Об этом сообщили в региональном правительстве 30 октября.Так, в Ростове-на-Дону ещё у 173 человек тест на COVID-19 показал положительный результат. На втором месте среди инфицированных муниципалитетов стоит по-прежнему Новошахтинск. Там врачи обнаружили опасную болезнь у 18 человек. По 15 новых заражённых выявили в Каменске-Шахтинском и Орловском районе.В Таганроге у 12 жителей подтвердился ковидный диагноз, в Аксайском районе - у 11 человек, в Сальском и Азовском районах - у десяти и девяти дончан соответственно. В Белокалитвинском районе коронавирус зарегистрировали у шести человек.По четыре заболевших ковидом оказалось в Батайске, Шахтах и Кагальницком районе. В Волгодонске, Зверево, Матвеево-Курганском и Шолоховском районах специалисты зафиксировали по три инфицированных. В Новочеркасске, Дубовском, Егорлыкском, Мясниковском и Целинском районах с коронавирусом обнаружили по два местных жителя. Единичные случаи заражения выявили в Гуково, Багаевском, Верхнедонском, Зимовниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском и Семикаракорском районах.Напомним, помимо критической эпидситуации с коронавирусом на Дону, в Ростовской области превышает норму и число сезонных заболеваний, ОРВИ и ОРЗ. По этой причине в регионе закрываются на карантин школы и детские сады. Специалисты предполагают, что превышение допустимого порога простудных болезней напрямую зависит от обстановки с COVID-19 в области.