Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове за сутки коронавирус подхватили 203 человека

В Ростове за сутки коронавирус подхватили 203 человека
За сутки в Ростове выявили наибольшее количество зараженных коронавирусом в области. Медики зафиксировали 203 ростовчанина, у которых подтвердился опасный вирус.

По состоянию на 30 октября на втором месте по числу инфицированных оказался Таганрог. Там 35 зараженных за сутки. Третье место поделили Волгодонск и Шахты, где медики выявили по 29 заболевших. Меньше всего коронавирусных больных зафиксировали в Советском районе. Там вирус подхватил всего один человек.

Напомним, что за сутки коронавирус выявили во всех 55 муниципалитетах Дона. Опасную инфекцию диагностировали 625 людям, а общее число зараженных с начала пандемии превысило 155 тысяч человек.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.