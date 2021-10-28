В Ростове за сутки коронавирус подхватили 203 человека

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За сутки в Ростове выявили наибольшее количество зараженных коронавирусом в области. Медики зафиксировали 203 ростовчанина, у которых подтвердился опасный вирус.По состоянию на 30 октября на втором месте по числу инфицированных оказался Таганрог. Там 35 зараженных за сутки. Третье место поделили Волгодонск и Шахты, где медики выявили по 29 заболевших. Меньше всего коронавирусных больных зафиксировали в Советском районе. Там вирус подхватил всего один человек.Напомним, что за сутки коронавирус выявили во всех 55 муниципалитетах Дона. Опасную инфекцию диагностировали 625 людям, а общее число зараженных с начала пандемии превысило 155 тысяч человек.