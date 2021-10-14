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Ростов и Шахты стали лидерами по числу новых зараженных COVID-19 на Дону

Ростов и Шахты стали лидерами по числу новых зараженных COVID-19 на Дону
Коронавирус выявили во всех 55 муниципалитетах Ростовской области. Такие данные приводит правительство донского региона по состоянию на 16 октября.

За сутки опасный вирус выявили у 570 человек. В Ростове больше всего заболевших - 195 зараженных. Вторую строчку занимает город Шахты. Там опасный вирус подтвердился у 21 человека. На третьем месте Новочеркасск и по 20 заболевших. Меньше всего случаев заболевания выявили в Дубовском и Совестком районах. Там всего по одному инфицированному.

Общее число больных за все время пандемии превысило 147 тысяч жителей Дона. А жертвами COVID-19 стали 7273 человека, в том числе 12-летний ребенок, скончавшийся от последствий инфекции.
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