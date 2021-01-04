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В Ростове за сутки коронавирус побороли всего 23 человека

В Ростове за сутки коронавирус побороли всего 23 человека
В Ростове-на-Дону COVID-19 побороли всего 23 человека. Всего в регионе за последние 24 часа от инфекции вылечились 170 дончан.

Часть из них проходила лечение дома на самоизоляции, другие – в ковидных госпиталях. В донской столице в стационарах до сих пор остаются 1 100 пациентов. 378 находятся в ЦГБ имени Семашко, 556 – в городской больнице № 20, остальные 156 - в КДЦ «Здоровье».

Напомним, в Ростове за последние сутки выявили 159 новых инфицированных. Всего в донской столице насчитывают 21 655 заболевших.

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