В Ростове коронавирус за сутки побороли еще 63 человека

В Ростове-на-Дону от коронавируса вылечились еще 63 человека. Об этом сообщает городская администрация.Всего в донской столице насчитывают 6 592 выздоровевших. Пока в стационарах проходят лечение 667 человек. 334 ростовчанина находятся в «Городской больнице № 1 им. Н. А. Семашко», еще 333 - в МБУЗ «Городская больница № 20».Несмотря на рост числа выздоровевших, растет и количество смертей. Только за последние сутки в Ростове умерли пять человек. Всего в городе зафиксировали 176 умерших.