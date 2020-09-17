Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове коронавирус за сутки побороли еще 63 человека

В Ростове коронавирус за сутки побороли еще 63 человека
В Ростове-на-Дону от коронавируса вылечились еще 63 человека. Об этом сообщает городская администрация.

Всего в донской столице насчитывают 6 592 выздоровевших. Пока в стационарах проходят лечение 667 человек. 334 ростовчанина находятся в «Городской больнице № 1 им. Н. А. Семашко», еще 333 - в МБУЗ «Городская больница № 20».

Несмотря на рост числа выздоровевших, растет и количество смертей. Только за последние сутки в Ростове умерли пять человек. Всего в городе зафиксировали 176 умерших.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.