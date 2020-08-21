В Ростове еще 15 человек побороли коронавирус

В Ростове-на-Дону еще 15 человек вылечились от коронавируса. Об этом сообщает городская администрация. По состоянию на 24 августа число выздоровевших в донской столице достигло 5 209.Несмотря на положительную динамику выздоровления, в Ростове зафиксировано 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в городе выявлено 6 245 заболевших COVID-19.В стационаре проходят лечение 479 пациентов. Часть из них находится в ЦГБ имени Семашко, а часть - в городской больнице № 20.Напомним, за последние сутки на Дону выявили 131 заболевшего COVID-19. Еще четыре человека погибли.