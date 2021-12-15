В Ростове за сутки 181 человек заразился коронавирусом

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 646 человек. Из них 181 - житель донской столицы. На втором месте по числу инфицированных остается Таганрог (41), а на третьем - Шахты (33). В Волгодонске диагноз подтвердился у 27 человек, в Новочеркасске - у 21, а в Аксайском районе - у 20.На территории Неклиновского района выявили 17 случаев заражения COVID-19, в Новошахтинске, Батайске и Азовском районе - по 15, а в Красносулинском и Белокалитвинском - по 14. Новыми пациентами с коронавирусом стали 12 жителей Зерноградского района и 11 - Песчанокопского. В Миллеровском и Азове заболели по 10 человек.В Мясниковском, Орловском, Цимлянском, Морозовском, Семикаракорском, Октябрьском районах и Гуково вирус подхватили по девять человек. В городе Каменске-Шахтинском COVID-19 выявили у восьми человек, а в Каменском, Сальском, Матвеево-Курганском и Чертковском районах - по семь. В Егорлыкском, Тарасовском, Константиновском и Донецке борьбу с вирусом начали по шесть человек.В числе новых зараженных оказались по пять человек, проживающих в Пролетарском и Кашарском районах. По четыре человека заболели в Мартыновском, Зимовниковском, Родионово-Несветайском, Целинском, Несветайском и Ремонтненском районах. Аналогичная ситуация в Тацинском, Куйбышевском и Заветинском. В Милютинском, Волгодонском и Кагальницком - по трое.По двое инфицированных оказались в Обливском, Усть-Донецком, Багаевском, Веселовском, Советском и Боковском районах. В Дубовском, Верхнедонском и Шолоховском районах и Зверево диагноз подтвердился у одного человека.С начала пандемии коронавирус подхватили 186 610 человек. По информации регионального правительства, из них 9 269 не смогли побороть COVID-19. Они страдали хроническими заболеваниями, которые усугубила инфекция.