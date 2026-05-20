В Ростовской области проходит заочный суд над беглым новочеркасским бизнесменом

Новочеркасский городской суд начал рассмотрение дела о преднамеренном банкротстве в отношении местного бизнесмена, который пытался скрыться от следствия за границей. Об этом сообщает местное управление ФСБ.По данным следствия, предприниматель, чье имя пока не разглашается, провернул схему, в результате которой получил два крупных кредита от банка с госучастием на сумму более 350 миллионов рублей. Для этого он, предположительно, предоставил ложные сведения о финансовом положении своей компании. В итоге предприятие оказалось неспособно выполнить свои обязательства перед кредиторами и государством, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье о преднамеренном банкротстве.В феврале 2021 года, когда предварительное следствие было приостановлено из-за бегства бизнесмена из страны, его объявили в федеральный розыск. Однако летом того же года его задержали в аэропорту Вены. Ключевым моментом стало решение австрийских властей отказать в его экстрадиции в Россию.Несмотря на географические препятствия и отказ в выдаче, судебный процесс в Новочеркасске продолжается. Заседания проходят в заочном режиме. Теперь "беглому" предпринимателю грозит либо внушительный штраф, достигающий 200 тысяч рублей, либо реальный срок лишения свободы до шести лет.