Беспилотник повредил верхние этажи нежилой многоэтажки в Ростове днем 20 мая

Фото: Donday

В результате падения обломков беспилотника самолетного типа в Ростове были повреждены верхние этажи нежилой 24-этажной многоэтажки. Информацию об инциденте сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.По данным главы региона, происшествие произошло днем 20 мая в Первомайском районе города в ходе отражения воздушной атаки. Повреждения получили верхние этажи здания, которое еще не введено в эксплуатацию.К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. На месте происшествия работают экстренные службы. Возгорания после падения обломков не зафиксировано.Информация о случившемся продолжает уточняться.