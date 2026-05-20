Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Беспилотник повредил верхние этажи нежилой многоэтажки в Ростове днем 20 мая

Беспилотник повредил верхние этажи нежилой многоэтажки в Ростове днем 20 мая

В результате падения обломков беспилотника самолетного типа в Ростове были повреждены верхние этажи нежилой 24-этажной многоэтажки. Информацию об инциденте сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По данным главы региона, происшествие произошло днем 20 мая в Первомайском районе города в ходе отражения воздушной атаки. Повреждения получили верхние этажи здания, которое еще не введено в эксплуатацию.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. На месте происшествия работают экстренные службы. Возгорания после падения обломков не зафиксировано.

Информация о случившемся продолжает уточняться.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика