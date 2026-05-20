В Ростове пропала 69-летняя женщина

В Ростове пропала 69-летняя женщина. Поисками занимаются полиция и волонтеры.

Елена Рахненко вышла из дома 19 мая с одной клетчатой сумкой и не вернулась. На связь с родными не выходила.

Встревоженные члены семьи поспешили обратиться за помощью к правоохранителям и
добровольцам-поисковикам.

По данным волонтеров, Елена может нуждаться в медицинской помощи.

Ростом Елены - 160 сантиметров, она худощавого телосложения. Волосы русые, с проседью, глаза светлые.

Елена надела кофту, серую юбку (длинную) и обула белые кроссовки.

С любой важной информацией звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Rostov.ru
