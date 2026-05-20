Днем 20 мая в Ростовской области отменили режим беспилотной опасности. Оповещение от РСЧС поступило примерно в 16:30.Ранее беспилотная опасность в регионе была объявлена примерно в 14:00. Тогда жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.Примерно через два с половиной часа экстренные службы дали отбой.Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, воздушную атаку БПЛА отразили в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, а также в Зерноградском, Сальском, Миллеровском и Семикаракорском районах.В Ростове в Первомайском районе повреждения получили верхние этажи 24-этажного многоквартирного дома. В результате происшествия пострадал мужчина. Он получил ранение средней тяжести и сейчас находится в больнице.