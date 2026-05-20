В Ростовской области на месте смертельного ДТП несколько дней выключен светофор

В Азове на светофоре, где произошло страшное столкновение, несколько дней не работают сигналы. Жители города обратили внимание на сломанный светосигнальный аппарат еще в понедельник, 18 мая.

Московская улица является местом повышенной аварийности. Ранее здесь насмерть сбили водителя электросамоката, который ехал по главной дороге. Также тут школьникам ежедневно приходится переходить проезжую часть по дороге в школу. Неработающий светофор превращает обычную дорогу в учебное заведение в опасное приключение.
Фото: Дондей.
