Ростовчане борются с отключениями горячей воды, массово скупая бойлеры

Фото: Donday

Весенние отключения горячей воды в столице Ростовской области, традиционно связанные с подготовкой к новому отопительному сезону, вынуждают горожан искать новые решения для обеспечения бытового комфорта. Тенденция к массовой скупке бойлеров набирает обороты: уже 36% жителей города установили эти устройства, а еще 31% активно рассматривают такую возможность.Период сезонных отключений, который в Ростове-на-Дону может длиться около месяца, заставляет горожан прибегать к разнообразным, порой нестандартным методам. Согласно проведенному опросу, каждый третий ростовчанин запасается водой заранее, набирая ее в ведра и ванны. 17% опрошенных предпочитают временно переехать к родственникам или друзьям, чтобы иметь возможность помыться. Значительная часть населения – 42% – каждый день кипятит воду в кастрюлях и чайниках.Небольшое количество горожан (8% и 9% соответственно) находят выход в посещении общественных бань, саун или спортзалов. Среди респондентов даже нашёлся один, кто пользуется для гигиенических процедур рекой.Те же, кто заранее позаботился об установке бойлера, оказываются в выигрышном положении. Бойлер, являясь накопительным устройством, обеспечивает запас горячей воды, позволяя одновременно использовать ее для нескольких точек водоразбора.Ажиотаж на рынке водонагревателей подтверждается статистикой. По данным аналитиков "Авито", в апреле продажи бойлеров в Ростове-на-Дону выросли на 56% в годовом исчислении. Особенно активным оказался вторичный рынок, где продажи выросли в 2,2 раза. Средняя цена бойлера, приобретенного "с рук", составила 5 тысяч рублей.Однако, не все имеют возможность установить полноценный бойлер. В таких случаях на помощь приходят компактные проточные водонагреватели, устанавливаемые непосредственно на кран. Их основные преимущества – мгновенный нагрев воды, минимальные габариты и простота монтажа. Такие устройства, по сути, заменяют обычный смеситель, потребляют электроэнергию только в момент использования и экономят пространство. Продажи проточных нагревателей продемонстрировали впечатляющий рост: на 79% в целом и на 96% на вторичном рынке.Устройство удобное, но имеет свои особенности. Оно требует мощной электропроводки и обеспечивает горячую воду с относительно небольшим напором, который снижается при увеличении напора.