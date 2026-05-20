Полина Диброва допустила вероятность расставания с Романом Товстиком. В социальных сетях она рассказала об этом.В блоге модель поделилась фотографиями со своим возлюбленным. На снимках Полина была в чёрной полупрозрачной блузе и чёрной юбке, а Роман - в костюме такого же цвета.Многие подписчики обратили внимание на то, что на фотографиях пара выглядит холодно и отстранённо. Кроме того, некоторые пользователи вспомнили о недавнем скандале Товстиков-Дибровых и предположили, что Полину может ждать судьба бывшей жены Романа.В ответ на комментарии недоброжелателей Полина заявила, что в случае завершения отношений с Романом она будет жить своей жизнью.«Если Роман примет решение завершить отношения со мной, я начну новую страницу своей жизни», — отметила она.Некоторые подписчики также заметили, что Полина очень часто публикует фото с Романом, где говорит об их счастье и любви.- А орать-то об этом зачем? Как бешеные, несколько постов с фото в день, как попугаи, заела пластинка об одном и том же, - написала подписчица.