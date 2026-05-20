Стали известны города и районы Ростовской области, где отразили беспилотную атаку
Названы города и районы Ростовской области, где отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Массовой атаке беспилотных летательных аппаратов подвергся регион днем 20 мая. Беспилотники сбили в Ростове, Каменске-Шахтинском, а также четырех районах области: Зерноградском, Сальском, Миллеровском, Семикаракорском районах.
Также зафиксированы разрушения: в Первомайском районе Ростова повреждены оказались верхние этажи 24-этажного дома.