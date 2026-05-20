Лучшим футболистом ФК «Ростов» в сезоне-2025/26 признан Алексей Миронов

Завершился сезон Российской Премьер-Лиги - 2025/26. Футбольные клубы анализируют результаты своей работы за год. «Ростов» завершил чемпионат на 10-м месте, проиграв в четвертьфинале Кубка России на стадии 1/8 финала. Хотя общие результаты команды оставляют желать лучшего, индивидуальные достижения отдельных игроков заслуживают внимания.Алексей Миронов, полузащитник «Ростова», стал самым результативным игроком сезона по версии аналитического индекса ГОЛа. Этот показатель оценивает эффективность действий футболиста на поле и составил 7,2 для Миронова.В течение сезона Миронов принял участие в 31 матче, забив три гола и отдав две голевые передачи, по данным сайта transfermarkt.world. Благодаря своим выступлениям, он был признан лучшим футболистом донского клуба по итогам сезона.