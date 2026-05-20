Свыше 16,4 тысячи выпускников Ростовской области зарегистрировались для сдачи ЕГЭ

В 2026 году на участие в ЕГЭ зарегистрировались более 17,5 тысячи человек, сообщает портал Donday со ссылкой на региональное министерство образования.По данным СМИ, из этого числа свыше 16,4 тысячи — выпускники школ. Сдать экзамены могут не только одиннадцатиклассники, но и ученики 10-х классов, выпускники прошлых лет, а также студенты колледжей и других образовательных учреждений среднего профессионального образования. Обязательные предметы — русский язык и математика — будут сдавать более 16,2 тысячи выпускников.По распоряжению Рособрнадзора, сдача ЕГЭ в этом году начнется не ранее 1 июня. Выпускники начнут с экзаменов по истории, литературе и химии.