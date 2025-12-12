В Ростовской области за год цены на рыбу и морепродукты увеличились почти на 10%

Фото: нейросеть

За последний год цены на рыбу и морепродукты выросли на 9,72%, а за последний месяц на 0,02%. Об этом сообщает Ростовстат.Динамика цен на мороженую рыбу в разных городах региона различается. В Ростове цена выросла на один рубль (с 314 до 315 рублей). В Волгодонске, напротив, рыба подешевела на один рубль (с 281 до 280 рублей). В Таганроге цена увеличилась до 291 рубля (неделя назад 288 рублей). В Миллерово цена выросла на один рубль и составила 297 рублей. В Сальске цена на мороженую рыбу снизилась на пять рублей (с 329 до 324 рублей).Наиболее высокая цена на рыбу зафиксирована в Шахтах 343 рубля за килограмм. За неделю цена на неё выросла на один рубль.