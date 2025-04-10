К Вербному воскресенью в Ростове можно приобрести вербу по цене 300 рублей

Фото: Дондей

За неделю до Пасхи православные отмечают весенний христианский праздник — Вербное воскресенье. В этом году оно выпало на 13 апреля. Горожане закупают вербу, чтобы сходить в храм и там ее освятить. После службы вербу несут домой и ставят возле икон — это своеобразный оберег на ближайший год.В Ростове-на-Дону уже можно найти вербу на рынках и в магазинах. В этом году цены на неё варьируются. За небольшой пучок веток просят от 50 рублей. В пучке обычно от 3 до 6 веток. На некоторых торговых точках можно встретить более эффектные композиции из вербы: высокие и пышные. Стоимость таких композиций составляет от 100 до 150 рублей.В преддверии этого события в продаже появилась верба, которая стала самой дорогой — её стоимость составила 300 рублей. Отличительной особенностью этой вербы являются толщина её веточек и пышность почек. Хотя выбор довольно широк, в этом году точек продажи вербы стало меньше, чем в предыдущем. Вероятно, это объясняется тем, что люди не торопятся приобретать вербу заранее, предпочитая дождаться самого праздника.