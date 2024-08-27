В Ростове за пять дней до начала учебы РАНХиГС начал ремонт корпусов

Фото: ростов.ру

В Ростове перед началом учебного года РАНХиГС начал ремонт корпусов. Об этом сообщает Donday.Ремонтные работы развернулись в корпусе РАНХиГС на улице Пушкинской, 70/54. На территории университета уже растянули сигнальную ленту, сняли плитку и подвезли новую.Согласно данным госзакупки, вуз решил провести масштабное благоустройство всех корпусов и общежитий. На это было выделено порядка 3,6 миллиарда рублей.- Сейчас мы ведем масштабную работу по благоустройству вуза. Планируем закончить ее в 2026 году, - сообщил в соцсетях ректор президентской академии Алексей Комиссаров.Почему именно за неделю до начала учебного года начались ремонтные работы, пока не известно. Где студентам придется учиться, также остается загадкой. Вряд ли преподавать занятия им будут на стройке.