В Ростове за Левенцовкой появился торнадо

Фото: DonDay.ru.

В Ростове было торнадо 9 июня. Кадры природного явления опубликовал DonDay.ru.Атмосферный вихрь возник в грозовых тучах над Западной хордой, за Левенцовкой. В считанные минуты он опустился к земле и поднял в воздух столб пыли. По словам очевидцев, зрелище было жутковатое, как в фильмах про апокалипсис.Возникновение атмосферного вихря в донском регионе — не редкость. Однако разрушительных последствий еще не было.Смерчи образуются в жару под кучево-дождевыми облаками. В виде гигантской воронки они распространяются к поверхности земли или водоема. В высоту столб может достигать нескольких сотен метров, а иногда даже одного-двух километров. Скорость ветра внутри смерча обычно не менее 20-30 метров в секунду (прим. — 72-108 километров в час). Как правило, он сопровождается ливнем с грозой, иногда с градом.