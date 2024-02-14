В Ростове за «крышевание» проституции осудили экс-майора

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Решение Ворошиловского районного суда Ростова 6 февраля было вынесено в отношении Александра Аипова, бывшего сотрудника оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального ГУ МВД. Аипов был признан виновным по трем статьям: «Получение взятки», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Превышение должностных полномочий».Экс-майор полиции в течение трех месяцев, с 1 марта по 25 июня 2019 года, сотрудничал с организаторами проституции в Ростове-на-Дону и области. Александр Аипов предупреждал преступников о предстоящих полицейских рейдах, что помогало им избежать неприятностей. Кроме того, он за деньги предоставлял заинтересованным лицам доступ к базам данных Донского ГУ МВД РФ. За свои услуги Александр Аипов получил 105 тысяч рублей и набор шахмат стоимостью 15 тысяч рублей.Бывший сотрудник правоохранительных органов был задержан 30 июня 2019 года. К нему была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Александр Аипов отрицал свою вину. Судья назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии общего режима, а также штраф в размере 240 тысяч рублей. Кроме того, Александр был лишен звания майора полиции.Пресс-служба судов Ростовской области сообщила, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.