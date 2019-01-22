На Дону осудили следователя полиции за крупную взятку





В Ростовской области осудили сотрудника Красносулинского отдела полиции за получение крупной взятки.



В суде было установлено, что 27 мая 2018 года следователь МВД предложил местному жителю закрыть заведенное на него уголовное дело. Мужчина обвинялся в смертельном ДТП. Полицейский обещал написать отказ в возбуждении уголовного дела. За свои услуги он попросил 200 тысяч рублей. Для подозреваемого сумма оказалось слишком большой, тогда следователь согласился сделать «скидку». Сошлись на 140 тысячах.



О заманчивом предложении следователя МВД подозреваемый рассказал в отделе собственной безопасности полиции. В результате в день передачи денег сотрудник органов был задержан.



Суд приговорил бывшего правоохранителя к трём годам условно и штрафу в размере 700 тысяч рублей.