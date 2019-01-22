Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону осудили следователя полиции за крупную взятку

На Дону осудили следователя полиции за крупную взятку

В Ростовской области осудили сотрудника Красносулинского отдела полиции за получение крупной взятки.

В суде было установлено, что 27 мая 2018 года следователь МВД предложил местному жителю закрыть заведенное на него уголовное дело. Мужчина обвинялся в смертельном ДТП. Полицейский обещал написать отказ в возбуждении уголовного дела. За свои услуги он попросил 200 тысяч рублей. Для подозреваемого сумма оказалось слишком большой, тогда следователь согласился сделать «скидку». Сошлись на 140 тысячах.

О заманчивом предложении следователя МВД подозреваемый рассказал в отделе собственной безопасности полиции. В результате в день передачи денег сотрудник органов был задержан.

Суд приговорил бывшего правоохранителя к трём годам условно и штрафу в размере 700 тысяч рублей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.