Комбату ДНР, изнасиловавшему и убившему беременную ростовчанку, вынесли приговор





Ростовский областной суд вынес приговор комбату ДНР Юрию Свиридову, который обвинялся в изнасиловании и убийстве 33-летней ростовчанки Анастасии Т. Оглашение приговора состоялось 16 апреля.



Убийство девушки произошло в Горловке в сентябре 2017 года. Уроженка Ростова служила заместителем командира медицинского взвода. На момент происшествия она находилась на последних месяцах беременности.



Экспертиза показала, что смерть наступила от выстрела в затылок, кроме того, перед убийством Анастасия была изнасилована.



При неизвестных обстоятельствах, сразу после преступления, бесследно исчез комбат и начальник погибшей Юрий Свиридов под позывным «Мачете». Во время расследования, правоохранители установили причастность ополченца к убийству ростовчанки. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



Задержали подозреваемого в апреле 2018 года в Ростовской области. Как выяснилось, между погибшей и комбатом произошла ссора, из-за того, что девушка отказалась вступить с ним в половую связь.

- Суд признал обвиняемого виновным в совершенном преступлении, - сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда. - Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.