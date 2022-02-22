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В Ростове выявили более 20% заболевших коронавирусом в области

В Ростове выявили более 20% заболевших коронавирусом в области
В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 3 508 человек. Большинство из них (754 человека) - жители донской столицы. Они составляют 21% всех новых пациентов с COVID-19. В Шахтах положительные результаты ПЦР-тестов получили 185 человек, а в Таганроге - 184.

На территории Волгодонска заразился 171 местный житель, в Новочеркасске - 169, в Сальском районе - 115, в Аксайском - 113, в Неклиновском - 100. Еще 99 человек подхватили инфекцию в Новошахтинске, 95 - в Белокалитвинском районе, 82 - в Азовском, по 81 - в Миллеровском и Батайске.

Меньше всего зараженных в Дубовском (три) и Усть-Донецком районах (девять). В остальных муниципалитетах коронавирус подхватили от 10 до 80 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 308 400 человек, сообщили в региональном правительстве.
Фото: yandex.ru.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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