Ростов и Батайск лидируют по количеству новых зараженных коронавирусом в области

В Ростове и Батайске выявили наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки. Новые заболевшие зарегистрированы в 52 городах и районах донского региона.Лидером по-прежнему остается донская столица. По состоянию на 26 января в Ростове выявили 142 заболевших коронавирусом. В Батайске зарегистрировали 11 зараженных. Еще столько же заболели в Новочеркасске. В Новошахтинске, Таганроге, Шахтах, Красносулинском и Неклиновском районах - по десять инфицированных, в Азовском - 9.В Белокалитвинском, Миллеровском и Тацинском районах заболели по восемь человек, в Каменске-Шахтинском, Сальском районе - по семь. В Аксайском и Ремонтненском районах выявлены по шесть заболевших, в Азове, Волгодонске, Гуково, Веселовском, Каменском, Мясниковском, Песчанокопском, Семикаракорском - по пять человек. В Верхнедонском, Егорлыкском, Морозовском, Пролетарском районах зарегистрированы по четыре инфицированных.Наименьшее количество больных зафиксировано в Зверево (3), Боковском (3), Волгодонском (3), Заветинском (3), Зерноградском (3), Константиновском (3), Матвеево-Курганском (3), Обливском (3), Октябрьском (3), Тарасовском (3), Целинском (3), Багаевском (2), Дубовском (2), Кагальницком (2), Куйбышевском (2), Орловском (2), Усть-Донецком (2), Цимлянском (2) районах. По одному человеку заболели в Донецке, Зимовниковском, Кашарском, Милютинском, Чертковском и Шолоховском районах.Нарастающим итогом общее число заболевших в Ростовской области достигло 61 814.