В Ростове подрядчик вернул разобранные элементы детской площадки в парке Димитриевском

Фото: Администрация Ростова.

В Ростове подрядчик вернул на место элементы разобранной детской площадки в парке Димитриевском. Об этом 2 июня сообщили в администрации города.Изначально детскую площадку поставили в рамках работ по благоустройству парка. К 1 мая все объекты были готовы. Однако через месяц рабочие начали разбирать новые конструкции, включая малые архитектурные формы, детскую площадку.Оказалось, что подрядчик начал демонтаж из-за неуплаты. В администрации отметили, что оплату по контракту не произвели из-за расхождения работ с проектно-сметной документацией.На основании информации прокуратуры города комиссия управления экономического контроля администрации Ростова проверила действия УЖКХ Ленинского района и не обнаружили нарушений. На место выехала комиссия под руководством первого заместителя сити-менеджера города Юрия Овчинникова, после чего работы по демонтажу были остановлены. На следующий день, 2 июня, подрядчик ООО «Руслан» вернул все на место.МКУ «УЖКХ» Ленинского района города Ростова-на-Дону в этот же день подало по факту демонтажа заявления в прокуратуру Ленинского района и отдел полиции № 4 УМВД России по городу Ростову-на-Дону для проведения проверки и возбуждения дела.