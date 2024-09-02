В Ростове из-за надвигающейся грозы ввели режим повышенной готовности

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Сотрудников экстренных и коммунальных служб Ростова перевели в режим повышенной готовности. Со 2 по 4 сентября в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.Синоптики прогнозируют сильные дожди в сочетании с грозой и градом. Также ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду. Под натиском стихии могут произойти обрывы линий электропередач и другие аварийные ситуации.Жителям и гостям города рекомендуют соблюдать бдительность и осторожность. Режим повышенной готовности будет действовать до полудня 5 сентября.