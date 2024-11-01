Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за ухудшающейся погоды

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Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за надвигающейся непогоды. Информацию об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко 1 октября.Городские, коммунальные и экстренные службы будут работать в режиме повышенной готовности с 1 октября с 18:00 до 7 ноября с 12:00. В этот период ожидается снижение температуры на 10 градусов, заморозки в ночное время, дождь со снегом и сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду.На время действия режима пять групп поисково-спасательной службы заступают на круглосуточное дежурство.Ростовчан призывают быть особенно внимательными и осторожными в этот период.