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В Ростове врачи спасли пенсионерку с выпавшей маткой

В Ростове врачи спасли пенсионерку с выпавшей маткой
Ростовские врачи спасли пенсионерку с выпавшей маткой. Удивительную историю пациентки рассказали в региональном Минздраве 6 июня.

Местная жительница обратилась в больницу № 6 с жалобами на сильный дискомфорт в интимной зоне. Врачи диагностировали 75-летней женщине полное выпадение матки и стенок влагалища. Ситуацию усложняло то, что пенсионерка совсем недавно пережила инсульт.

У пациентки была полностью закупорена сонная артерия с одной стороны, с другой сильно сужена. Все мышцы из-за этого ослабли. Такие риски могли легко привести к повторному инсульту после операции. Специалисты были уверены, что проводить вмешательство может быть опасно для пенсионерки. Однако ежедневно женщина из-за интимной проблемы испытывала сильные боли.

Медики все же решили провести операцию. Она проходила под контролем гемодинамических показателей. К таким относятся работа сердца, сердечный выброс, системное артериальное давление, общее периферическое сопротивление сосудов, венозный возврат крови к сердцу, центральное венозное давление, объем циркулирующей крови.

К счастью, операция прошла успешно, пенсионерку уже отправили домой.
Фото: областном перинатальном центр
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