В Ростове врачи спасли пенсионерку с выпавшей маткой

Фото: областном перинатальном центр

Ростовские врачи спасли пенсионерку с выпавшей маткой. Удивительную историю пациентки рассказали в региональном Минздраве 6 июня.Местная жительница обратилась в больницу № 6 с жалобами на сильный дискомфорт в интимной зоне. Врачи диагностировали 75-летней женщине полное выпадение матки и стенок влагалища. Ситуацию усложняло то, что пенсионерка совсем недавно пережила инсульт.У пациентки была полностью закупорена сонная артерия с одной стороны, с другой сильно сужена. Все мышцы из-за этого ослабли. Такие риски могли легко привести к повторному инсульту после операции. Специалисты были уверены, что проводить вмешательство может быть опасно для пенсионерки. Однако ежедневно женщина из-за интимной проблемы испытывала сильные боли.Медики все же решили провести операцию. Она проходила под контролем гемодинамических показателей. К таким относятся работа сердца, сердечный выброс, системное артериальное давление, общее периферическое сопротивление сосудов, венозный возврат крови к сердцу, центральное венозное давление, объем циркулирующей крови.К счастью, операция прошла успешно, пенсионерку уже отправили домой.