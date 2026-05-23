Перед рабочей неделей на Дону прогнозируют жару до +32 градусов

В Ростовской области 24 мая прогнозируют жару до +32 градусов. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.По прогнозам синоптиков, день будет облачным, с прояснениями. Во второй половине дня и вечером местами возможен кратковременный дождь с грозой. В остальное время существенных осадков не ожидается.Порывы ветра составят 6-11 метров в секунду. Во время грозы они могут усилиться до 15-18 метров в секунду.Ночью температура воздуха будет держаться в пределах +14…+19 градусов. При прояснениях похолодает до +9. Днем столбики термометров покажут +21...+26 градусов, местами воздух прогреется до +32.