Перед рабочей неделей на Дону прогнозируют жару до +32 градусов

В Ростовской области 24 мая прогнозируют жару до +32 градусов. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, день будет облачным, с прояснениями. Во второй половине дня и вечером местами возможен кратковременный дождь с грозой. В остальное время существенных осадков не ожидается.

Порывы ветра составят 6-11 метров в секунду. Во время грозы они могут усилиться до 15-18 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет держаться в пределах +14…+19 градусов. При прояснениях похолодает до +9. Днем столбики термометров покажут +21...+26 градусов, местами воздух прогреется до +32.
