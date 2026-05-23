В Ростове вечером 23 мая заметили салюты

Вечером 23 мая жители Ростова заметили в небе салюты. Видео появились в социальных сетях.

По словам очевидцев, яркие огни были видны в Октябрьском районе. Предположительно, пиротехнику запускали в районе улицы Оганова.

- Ну какие сейчас салюты? Перепугали только всех, - пишут пользователи интернета.


Напомним, что в регионе продолжает действовать запрет на запуск фейерверков, салютных установок, петард и ракет. За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан - от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей.
Фото: Соцсети
