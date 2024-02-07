В Ростове врачи спасли пациентку с серьезными осложнениями после ОРВИ

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В Ростове-на-Дону врачи спасли 21-летнюю девушку, у которой выявили серьезные осложнения после ОРВИ. Об этом сообщили в региональном минздраве 7 февраля.В ЛОР-отделение ЦГБ им. Н. А. Семашко привезли девушку. У нее была высокая температура - до 39 градусов и отекли веки. Врачи выявили острое воспаление сразу нескольких придаточных пазух носа с одной стороны лица, осложненное отеком верхнего века левого глаза.В тот же день девушку прооперировали. Врачи сумели избежать остеомиелита орбиты глаза пациентки, гнойного менингита и абсцесса головного мозга. Если бы она обратилась в больницу позже, ее могли не спасти.К счастью, все обошлось. Пациентка пробыла в стационаре 7 дней. Сейчас она чувствует себя хорошо.