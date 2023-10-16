В Ростове из ноги мужчины вырезали 8,5-килограммовую опухоль

Фото: минздрав РО.

Гигантских размеров опухоль вырезали из бедра 60-летнего ростовчанина хирурги Областной клинической больницы № 2. Из ноги пожилого мужчины извлекли новообразование, диаметр которого достигал 40 сантиметров, а вес – 8,5 килограмма.В пресс-службе Министерства здравоохранения Ростовской области рассказали, что ранее ростовчанин уже обращался за помощью к медикам. В 2010 году ему вырезали 300-граммовую доброкачественную опухоль – липому. Через три года мужчина вновь заметил недомогание в месте операции, однако решил не прибегать к помощи медиков. На протяжении десяти лет он страдал от болей и был не в состоянии нормально сидеть.– Врачам удалось избежать повреждения сосудов и нервов ноги, буквально высвободив их от сдавливания опухолью, – отметили в пресс-службе.Хирурги вырезали огромную опухоль с ювелирной точностью. Мужчину выписали домой. В скором времени ростовчанин сможет вернуться к привычному ритму жизни.