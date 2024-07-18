В Ростове возле штаба Росгвардии перекрыли движение

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Движение возле штаба Росгвардии в Ростове перекрыли. Ограничение ввели утром 18 июля на пересечении улицы Дранко и переулка Халтуринского. Причиной стала коммунальная авария: прорвало трубу, и вода с такой силой заполнила улицу, что пришлось ограничить движение на этом участке.Местные жители сообщили, что авария произошла непосредственно у штаба Росгвардии. На Яндекс картах уже появилась информация о перекрытии, которое, вероятно, будет снято после завершения ремонтных работ.Водителям рекомендуется временно объезжать этот участок города.