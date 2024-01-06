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В Ростове возле ресторана на Кировском произошла драка

В Ростове возле ресторана на Кировском произошла драка
В Ростове на Кировском произошла массовая драка. Очевидцы инцидента опубликовали кадры кулачного боя 6 января.

По словам местных жителей, драка произошла на Кировском,98. Недалеко от ресторана «Лондон Паб» компания мужчин серьезно поругалась. После взаимных оскорблений она устроили настоящий кулачный бой. На снимках видно, как мужчина в красном свитере одним ударом отправил неприятеля в нокаут. На месте собралась толпа людей, они и вызвали правоохранителей.

В ГУ МВД по Ростовской области уточняют обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне в ресторане «Лондон Паб» прокурор Кагальницкого района избил сотрудника Росгвардии. Он ударил оппонента и отправил его в нокаут. После этого Сагита Ахметова отстранили от должности и отправили под домашний арест.
Фото: Соцсети.
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