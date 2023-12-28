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В сети появилось видео драки с участием прокурора Кагальницкого района Сагита Ахметова. Он ударил сотрудника Росгвардии, из-за этого тот оказался в реанимации.Как мужчины начали ссориться, видно на кадрах. После словесной перепалки прокурор ударил оппонента кулаком по голове, из-за чего тот упал на пол. Охранники заведения пытались успокоить разозлившегося сотрудника надзорного ведомства.Напомним, что конфликт между Сагитом Ахметовым и росгвардейцем произошёл 22 декабря в заведении «Лондон Паб». Их спор закончился дракой, в которой прокурор отправил росгвардейца в нокаут, сломав ему височную кость и причинив ушиб головного мозга.Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Вероятно, после этого Сагита Ахметова уволят по отрицательным мотивам.