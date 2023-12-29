Прокурора Кагальницкого района отправили под домашний арест на два месяца

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Прокурора Кагальницкого района Сагита Ахметова отправили под домашний арест. Ему выдвинули обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Напомним, происшествие случилось 22 декабря в ресторане «Лондон Паб». Правоохранитель отдыхал в заведении и в какой-то момент поссорился с сотрудником Росгвардии. Ахметов напал на мужчину и одним ударом отправил его в нокаут. Медики диагностировали пострадавшему перелом височной кости и ушиб головного мозга.После случившегося правоохранителя уволили.Как сообщили в пресс-службе судов Ростовской области, еще два месяца Сагит Ахметов пробудет под домашним арестом – до 23 февраля 2024 года.