Прокурора Кагальницкого района отправили под домашний арест на два месяца
Прокурора Кагальницкого района Сагита Ахметова отправили под домашний арест. Ему выдвинули обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Напомним, происшествие случилось 22 декабря в ресторане «Лондон Паб». Правоохранитель отдыхал в заведении и в какой-то момент поссорился с сотрудником Росгвардии. Ахметов напал на мужчину и одним ударом отправил его в нокаут. Медики диагностировали пострадавшему перелом височной кости и ушиб головного мозга.
После случившегося правоохранителя уволили.
Как сообщили в пресс-службе судов Ростовской области, еще два месяца Сагит Ахметов пробудет под домашним арестом – до 23 февраля 2024 года.